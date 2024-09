Daniel Cady compartilha momentos especiais com as filhas e a nova casa de Ivete Daniel Cady mostrou as gêmeas com Ivete e a nova mansão da família. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2024 - 23h10 (Atualizado em 01/09/2024 - 23h10 ) ‌



Daniel Cady e Ivete Sangalo revelaram as gêmeas e casa nova

O nutricionista Danie Cady fez uma rara aparição com suas filhas gêmeas com a cantora Ivete Sangalo, as meninas Marina e Helena, seis anos. Daniel revelou que foi pescar em Salvador na Bahia junto com as duas meninas.

