Daniel Cady e seu filho curtem festa na rua em Salvador

Daniel Cady posa com seu filho em Salvador

O nutricionista Daniel Cady mostrou o momento pai e filho junto ao primogênito, fruto de seu casamento com a cantora Ivete Sangalo. Marcelo, o primeiro filho da união, está com 15 anos de idade. Além do adolescente, Daniel e Ivete também são pais de gêmeas: Helena e Marina, de seis anos.

