Daniel Cady exibe 9 lindas lembrancinhas da festa das gêmeas Ivete e Daniel Cady exibem as lembrancinhas da festa das filhas! Bebê Mamãe|Do R7 28/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ivete e Daniel Cady exibem as lembrancinhas da festa das filhas

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, mostrou as lindas lembrancinhas do aniversário das filhas e surpreendeu. O casal é pai orgulhoso de três herdeiros. As mais novas do trio são as gêmeas Marina e Helena. As irmãs completaram sete anos de vida.

Para saber mais sobre a festa e as lembrancinhas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Luan Santana e Jade fazem festa simples e linda pra sua bebê

Duda Nagle surge com Zoe e é criticado por 1 atitude com ela

Ex de Wanessa Camargo posa com filho em viagem a Bahia