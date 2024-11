Daniel Cady mostra pescaria com suas gêmeas com Ivete Daniel Cady mostra pescaria com suas gêmeas com Ivete Bebê Mamãe|Do R7 12/11/2024 - 23h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daniel Cady e suas gêmeas em pescaria

As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, encantaram, ao surgir em uma pescaria junto ao pai. O casal é pai orgulhoso de três herdeiros. O filho mais velho Marcelo está com 15 anos de idade. Já as caçulas, as gêmeas Marina e Helena estão com seis aninhos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa divertida aventura em família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Aretha Oliveira revela se é menino ou menina e escolha do nome

Ex de Wanessa Camargo revela susto com o filho mais novo

Murilo Huff mostra reencontro com filho após temporada nos EUA