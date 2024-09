Daniel compartilha momento especial com a filha caçula Daniel mostra foto rara da filha mais nova e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2024 - 22h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 22h21 ) ‌



Daniel encanta ao exibir sua filha

O cantor sertanejo Daniel mostrou uma rara aparição de sua filha mais nova. O artista é papai orgulhoso de três meninas. As herdeiras são frutos do relacionamento de mais de duas décadas do famoso com a bailarina Aline de Pádua. O casal se conheceu quando Lili integrava o corpo de baile do sertanejo e começaram a namorar em 2002.

