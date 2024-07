Daniel e suas filhas se divertem na neve em viagem pelo Brasil O cantor Daniel colocou o pé na estrada em mais uma viagem com a família reunida. O artista é pai de três crianças, todas meninas... Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2024 - 17h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Daniel mostra as filhas na neve

O cantor Daniel colocou o pé na estrada em mais uma viagem com a família reunida. O artista é pai de três crianças, todas meninas. As herdeiras nasceram de seu relacionamento com a bailarina Aline de Padua com quem ele é casado. O casal se conheceu quando a dançarina passou a trabalhar no balé do artista. Eles oficializaram a união em 2010.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Daniel mostra as filhas brincando com neve, em viagem no Brasil

• Zilu e filho com Zezé dão indireta pra Graciele grávida: “ética”

• João Gomes celebra 6 meses do bebê com festa linda e diferente