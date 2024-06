Daniel encanta ao posar com sua família em festa junina O cantor sertanejo Daniel encantou ao posar com sua esposa, a bailarina Aline de Pádua e sua caçula. O artista é pai orgulhoso de...

O cantor sertanejo Daniel encantou ao posar com sua esposa, a bailarina Aline de Pádua e sua caçula. O artista é pai orgulhoso de três meninas. Sua primogênita deles é Lara e está com 14 anos. Luiza é a filha do meio e completou 12 anos de idade. Enquanto a caçulinha Oliva fez dois aninhos de vida. Eles se conheceram quando Aline foi fazer parte do ballet do artista. O romance se estendeu para fora dos palcos, e em 2010, eles oficializaram a união.

