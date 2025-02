Daniel exibe novo quarto do sonhos da filha caçula na mansão Aline e Daniel mostram o novo quarto da caçula e encantam! Bebê Mamãe|Do R7 19/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aline e Daniel mostram o novo quarto da caçula e encantam

A filha mais nova do cantor Daniel ganhou um novo quartinho para chamar de seu. O artista exibiu os detalhes do cômodo e deixou todos encantados. A pequena Olivia é a mais nova de três irmãs. Elas são frutos do relacionamento de longa data do artista com a bailarina Aline de Pádua.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse lindo quartinho!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mãe dá à luz a bebê de outro casal após erro na fertilização

Juliano Cazarré revela susto com filha especial “pior”

Caçula de Roberto Justus faz linda festa pra mãe na mansão