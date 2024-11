Daniel faz festa de 15 anos dos sonhos para a sua filha Daniel faz festa de 15 anos dos sonhos para a sua filha Bebê Mamãe|Do R7 21/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 00h28 ) twitter

Festa de 15 anos da filha de Daniel

O cantor Daniel celebrou os quinze anos de sua primogênita Lara com uma festa maravilhosa! O sertanejo é pai de três meninas: Lara, Luiza, 12 anos, e Olívia de dois anos. As três meninas são frutos do seu casamento com a dançarina Aline de Pádua. O cantor e Aline estão casados há 14 anos, sendo que estão juntos no total há 23 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda comemoração!

