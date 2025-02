Daniel posa com a esposa e as 3 filhas em férias nos EUA Daniel e sua esposa exibe as férias com suas três filhas em Orlando, nos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 18/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 17h26 ) twitter

Daniel exibe viagem de férias nos EUA

O cantor sertanejo Daniel e sua esposa, a bailarina Aline de Pádua, estão curtindo as férias ao lado de suas três filhas em Orlando, nos Estados Unidos. A família embarcou no início do mês para se divertir pela cidade repleta de parques temáticos. Aproveitando cada momento dessa viagem, o artista e sua amada têm mostrado aos internautas um pouco dos registros ao lado de Lara, 15 anos, Luiza, 13 anos, e Olívia, de dois aninhos.

Para mais detalhes sobre essa viagem incrível e as comemorações em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

