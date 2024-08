Débora Nascimento e a Filha: Momentos de Alegria em Festa Reprodução Instagram A atriz Débora Nascimento fez uma rara aparição com sua filha, Bella, de seis anos. A menina é o único fruto... Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2024 - 16h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 16h45 ) ‌



Débora Nascimento surge com sua filha e curte festa com ex de Loreto

A atriz Débora Nascimento fez uma rara aparição com sua filha, Bella, de seis anos. A menina é o único fruto da antiga relação de Débora com o ator José Loreto, com quem ficou por cerca de seis anos.

