Débora Nascimento: Encantador passeio a cavalo com sua filha A atriz Débora Nascimento está aproveitando as férias escolares de sua filha e mostrou a menina toda desenvolta andando a cavalo.... Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2024 - 11h30 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Débora Nascimento mostra passeio a cavalo com sua filha com José Loreto e encanta

A atriz Débora Nascimento está aproveitando as férias escolares de sua filha e mostrou a menina toda desenvolta andando a cavalo. A famosa é mãe de uma linda menina. A garotinha se chama Bella e está com seis anos de idade. Ela é fruto de seu antigo relacionamento com o ator José Loreto. Os dois foram casados durante seis anos. Em 2019 os dois anunciaram o fim da união.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Débora Nascimento surge andando a cavalo com filha com Loreto

• Zé Felipe afirma que a filha viu Leandro e Virgínia fala o que houve

• Simone revela sua caçula no novo quartinho após reforma