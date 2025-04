Débora Nascimento exibe filha e o namorado pela 1ª vez Débora Nascimento surpreendeu ao mostrar sua filha e Allan Souza juntos pela 1ª vez. Bebê Mamãe|Do R7 12/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 12/04/2025 - 18h06 ) twitter

Débora Nascimento mostra a filha e o namorado juntos e impressiona

A atriz Débora Nascimento impressionou ao mostrar sua filha com o seu atual namorado, o ator Allan Souza Lima. A artista é mãe de uma linda menina. A garotinha Bella, de seis anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o ator José Loreto. Os dois ficaram juntos por cerca de seis anos. No entanto, o relacionamento foi marcado por muitos rumores. Não demorou muito e os dois anunciaram a separação. Na época, a filha deles ainda era um bebê.

