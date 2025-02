Deborah Secco fala que irmã partiu aos 5 anos e revela causa A atriz Deborah Secco revela perda da irmã e reflete sobre criação da filha! Bebê Mamãe|Do R7 17/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 17/01/2025 - 16h47 ) twitter

Deborah Secco revela perda da irmã e reflete sobre criação da filha

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao revelar um triste acontecimento familiar que influenciou a forma como ela cria a própria filha. A artista é mãe orgulhosa de uma menina. Maria Flor, por enquanto, é sua única herdeira. A garotinha está com nove anos de vida. Ela nasceu do antigo relacionamento da famosa com o diretor e fotógrafo Hugo Moura.

Para saber mais sobre a emocionante história de Deborah Secco e como a perda de sua irmã impactou sua maternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

