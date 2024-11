Deborah Secco posa com sua filha no Centro de São Paulo Deborah Secco posa com sua filha no Centro de São Paulo Bebê Mamãe|Do R7 21/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 22h48 ) twitter

Deborah Secco e sua filha Maria Flor

A atriz Deborah Secco curtiu um passeio junto a sua filha em um ponto turístico na cidade de São Paulo. A artista reside na capital do Rio de Janeiro com a única herdeira Maria Flor. No entanto, a dupla costuma a fazer viagens para destinos nacionais e internacionais juntas.

