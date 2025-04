Decisão sobre pai que jogou o filho da ponte surge e choca Nova decisão sobre o pai Tiago Felber acaba de vir à tona. Bebê Mamãe|Do R7 24/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h47 ) twitter

Nova decisão sobre o pai Tiago Felber foi revelada

Uma nova decisão sobre o pai Tiago Ricardo Felber que jogou seu próprio filho, o menino Theo de cinco anos, da ponte foi revelada. O caso aconteceu no mês passado na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O menino não resistiu. Agora, o inquérito sobre o caso foi concluído e novos detalhes chocantes vieram à tona.

Para entender todos os detalhes dessa história trágica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

