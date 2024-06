Bebê Mamãe |Do R7

Denílson se despede de sua sobrinha de nove anos em Diadema Reprodução Instagram A sobrinha do ex-jogador e pentacampeão Denílson, a menina Lorena Godoy foi velada em Diadema, na Grande São...

Alto contraste

A+

A-

Denílson velou sua sobrinha de nove anos

A sobrinha do ex-jogador e pentacampeão Denílson, a menina Lorena Godoy foi velada em Diadema, na Grande São Paulo. Esta é a cidade de origem do ex-jogador e sua família. A menina é filha da irmã do ex-jogador, Débora Godoy, e seu marido Rodrigo Godoy.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Sobrinha de Denílson é velada em Diadema e família fala da causa

• No hospital, bebê de Zé Vaqueiro celebra 11 meses: “muita força”

• MC Biel e Tays mostram sua bebê fantasiada de caipirinha: “fofura”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.