Desabafo de Ana Verena: Separação e Momentos com a Filha Reprodução Instagram A caçula do ator Fábio Assunção surgiu se divertindo com a mãe e encantou. O artista tem sido bem discreto com... Bebê Mamãe|Do R7 03/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 03/08/2024 - 15h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ana, ex de Fábio Assunção, mostra a filha e desabafa sobre separação

A caçula do ator Fábio Assunção surgiu se divertindo com a mãe e encantou. O artista tem sido bem discreto com relação a sua vida pessoal, desde o fim de seu último casamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Ex de Fábio Assunção posa com a filha deles e fala de separação

• Péricles mostra a filha de daminha de honra em seu casamento

• Caçulas de Ticiane Pinheiro e Justus posam na casa dele nos EUA