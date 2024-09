Desabafo do suposto filho de Gugu após acordo de DNA Suposto filho de Gugu fez um desabafo após acordo sobre o DNA. Bebê Mamãe|Do R7 11/09/2024 - 15h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Suposto filho de Gugu disse após decisão sobre DNA

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha, desabafou após um acordo em relação ao teste de DNA ter sido feito. Os advogados da família do apresentador se reuniram com o advogado do comerciante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Após acordo do DNA, suposto filho de Gugu desabafa e exibe luxo

• Após DNA, Gabriella Gaspar dá recado pra Neymar e mostra filha

• José Loreto surge brincando com a filha na sala da sua casa