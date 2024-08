Desabafo emocionante da ex-esposa de Lucas Lucco sobre a saúde do filho Lorena mostra seu filho com Lucas Lucco no hospital e desabafa. Bebê Mamãe|Do R7 30/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 20h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ex de Lucas Lucco desabafa sobre o filho

A ex esposa do cantor Lucas Lucco, a modelo Lorena Carvalho, fez um novo desabafo sobre a saúde de seu filho. Eles ficaram juntos por cerca de oito anos e oficializaram a união em 2020. O primeiro e único herdeiro do casal veio ao mundo em 21 de março de 2021. O garotinho Luca, atualmente, está com três anos de vida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Lucas Lucco surge no hospital e ex diz como ele está

• Ana Paula Siebert exibe primeiras imagens dos 15 anos de Rafa

• Estudo revela os nomes masculinos mais bonitos do mundo