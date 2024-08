Descubra o Brinquedão Incrível na Mansão de Neymar! Reprodução Instagram A influenciadora Carol Dantas está na mansão do jogador Neymar Jr na Arábia Saudita. Carol está no país acompanhada... Bebê Mamãe|Do R7 14/08/2024 - 12h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 12h56 ) ‌



Carol Dantas mostrou o brinquedão de Davi Lucca na mansão de seu pai

A influenciadora Carol Dantas está na mansão do jogador Neymar Jr na Arábia Saudita. Carol está no país acompanhada de seu filho com o jogador, o menino Davi Lucca, 12 anos, e também de seu marido, o empresário Vinícius Martinez e do filho deles, o pequeno Valentim, quatro anos.

