Descubra o Novo Amor de Sandy! Reprodução Instagram A cantora Sandy se separou do músico Lucas Lima há dez meses. Juntos, eles são pais do menino Theo de dez anos... 30/07/2024 - 16h13



Sandy teve um suposto novo amor revelado, entenda

A cantora Sandy se separou do músico Lucas Lima há dez meses. Juntos, eles são pais do menino Theo de dez anos. E agora, de acordo com a colunista Fábi4 Oliveir4, a cantora está com um novo amor.

