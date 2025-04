Duda Nagle exibe brincadeira com a filha e recebe críticas Duda Nagle faz brincadeira com filha com Sabrina e recebe críticas! Bebê Mamãe|Do R7 02/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h06 ) twitter

Duda Nagle faz brincadeira com filha com Sabrina e recebe críticas

O ator Duda Nagle surgiu se divertindo com a filha e dividiu opiniões. Ele é pai orgulhoso de uma menina. Zoe está com seis anos e, por enquanto, é sua única herdeira. A pequena nasceu de seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. O ex-casal passou cerca de oito anos juntos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

