Duda Nagle posa com Zoe em viagem e Nicolas Prattes reage

Duda Nagle surgiu com Zoe no Rio de Janeiro

O ator Duda Nagle surgiu junto com a sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe de 6 anos, no Rio de Janeiro. Duda posou com a sua filha e uma amiguinha dela durante um fim de tarde na praia. E o marido de Sabrina, o ator Nicolas Prattes, reagiu ao momento pai e filha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

