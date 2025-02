Duda Nagle reencontra Zoe após lua de mel com Sabrina! Veja: Duda Nagle mostrou o reencontro com a sua filha após ela ter ido na lua de mel com Sabrina Sato. Bebê Mamãe|Do R7 19/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 19/01/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Nagle revelou reencontro com sua filha

O ator Duda Nagle mostrou o reencontro com a sua filha Zoe, seis anos, após a menina ter viajado com Sabrina Sato e o padrasto Nicolas Prattes na lua de mel deles. Sabrina e Prattes se casaram há alguns dias e Zoe surpreendeu ao viajar com eles para a lua de mel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Caçula de Fábio Assunção posa em trilha com a mãe na Bahia

Alexandre Pato mostra seu filho de um ano em mansão na neve

Mãe abandona seus três bebês recém-nascidos no meio da rua