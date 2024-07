Duda Nagle surpreende ao mostrar Zoe em sua casa no Rio de Janeiro O ator Duda Nagle revelou sua filha com Sabrina Sato, a menina Zoe, cinco anos, em seu apartamento no Rio de Janeiro. Duda vive em...

Duda Nagle revelou Zoe na casa do Rio de Janeiro

O ator Duda Nagle revelou sua filha com Sabrina Sato, a menina Zoe, cinco anos, em seu apartamento no Rio de Janeiro. Duda vive em São Paulo com Zoe onde tem a guarda compartilhada da menina com Sabrina.

