Duda Reis anuncia sua gravidez e compartilha alegria nas redes sociais

Bebê Mamãe |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Duda Reis e o marido esperam um filho

A influenciadora Duda Reis, 23 anos, revelou que está grávida de seu primeiro filho ou filha. O bebê é fruto do seu casamento com o cabelereiro Du Nunes. Eles se casaram em novembro do ano passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Duda Reis revela que está grávida: “transbordando de alegria”

• Filho de Marília Mendonça posa com presente da madrasta: ‘amou’

• Rodrigo Santoro revela se seu 2º bebê é menino ou menina



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.