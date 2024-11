Duda Reis faz chá de bebê dos sonhos prestes a dar à luz Duda Reis faz chá de bebê dos sonhos prestes a dar à luz Bebê Mamãe|Do R7 27/11/2024 - 00h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 00h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Reis chá de bebê

A influenciadora Duda Reis realizou um chá de bebê dos sonhos prestes a dar à luz a sua primeira filha. Ela está esperando uma menina que se chamará Aurora. A pequena é fruto do seu casamento com o cabelereiro Du Nunes. E Duda realizou um chá de bebê com vários tons de rosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Giovanna Ewbank impressiona ao mostrar transformação da filha

Fernanda Rodrigues posa com filhos após se mudar pra Portugal

Juliano Cazarré mostra sua bebê especial sorrindo no colo da mãe