Duda Reis mostra o rostinho de sua bebê: “a cara da mamãe” Duda Reis mostra o rostinho de sua bebê: “a cara da mamãe” Bebê Mamãe|Do R7 25/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Reis e sua bebê

A atriz e influenciadora Duda Reis mostrou o rostinho de sua bebê e surpreendeu com a semelhança. A famosa é mãe de uma menina. A pequena se chama Aurora e é fruto do relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes. Eles se casaram em novembro passado e em julho deste ano revelaram que seriam papais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

João Gomes revela susto com seu bebê na lua de mel e mostra ele

Viviane Araújo exibe seu bebê na creche e desabafa sobre Belo

Bruno Gagliasso mostra o quarto do filho na nova mansão