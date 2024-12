Edson Celulari exibe sua bebê vendo futebol e desabafa sobre filho Edson Celulari exibe sua bebê vendo futebol e desabafa sobre filho Bebê Mamãe|Do R7 30/11/2024 - 23h07 (Atualizado em 30/11/2024 - 23h07 ) twitter

Edson Celulari e Chiara torcendo pelo Botafogo

O ator Edson Celulari surgiu com a filha mais nova celebrando um momento especial e encantou. O famoso é pai de três herdeiros, dois deles já são adultos e uma é criança. Os mais velhos nasceram de seu antigo relacionamento com a atriz Claudia Raia. O primogênito é o influenciador e empreendedor social Enzo Celulari, de 27. Sophia Raia é estudante universitária e está com 21 anos de vida.

