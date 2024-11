Edson Celulari mostra sua bebê na cidade em que a mãe nasceu Edson Celulari mostra sua bebê na cidade em que a mãe nasceu Bebê Mamãe|Do R7 04/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 04/11/2024 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edson Celulari e sua bebê na cidade em que a mãe nasceu

O ator Edson Celulari surgiu com a filha mais nova em uma nova viagem em família. Ele é casado com a atriz e dançarina Karin Roepke. Da união, o artista foi pai de sua caçula. A pequena se chama Chiara e está com dois anos de idade. Ela é a única herdeira da mamãe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Amanda Kimberlly posa com os 2 irmãos de Neymar pela 1ª vez

Juliano Cazarré revela nova conquista da bebê especial e comove

Zezé Di Camargo posa com netos e Graciele desabafa: “não deu”