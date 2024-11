Edson Celulari posa com a filha e esposa em ensaio Natalino Edson Celulari posa com a filha e esposa em ensaio Natalino Bebê Mamãe|Do R7 24/10/2024 - 23h48 (Atualizado em 24/10/2024 - 23h48 ) twitter

Edson Celulari e família no ensaio natalino

Reprodução Instagram O ator Edson Celulari esbanjou fofura ao posar com sua filha e esposa e exibir detalhes de um lindo ensaio fotográfico natalino. O famoso é casado com a também atriz Karin Roepke. Os dois oficializaram a união em 2017. Juntos, eles são papais orgulhosos da pequena Chiara, de dois aninhos de vida. A garotinha é a única herdeira de Karin, mas caçula do pai.

