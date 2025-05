Edson Celulari surge em lindo ensaio com sua esposa e filha caçula e encanta Edson Celulari mostra lindo ensaio que fez com sua filha caçula. Bebê Mamãe|Do R7 05/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h26 ) twitter

Edson Celulari impressiona ao posar em lindo ensaio com sua filha e esposa Bebê Mamãe

O ator Edson Celulari encantou ao posa com sua filha caçula e sua esposa, a atriz e dançarina Karin Roepke em um lindo ensaio em família. Os dois são casados desde 2017. Juntos, eles são papais orgulhosos de uma menina. A pequena se chama Chiara e está com dois anos de vida. A garotinha é a única filha da mãe e caçula do pai.

Para mais detalhes sobre esse encantador ensaio familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

