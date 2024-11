Eliana posa com filhos em passeio em praia na Bahia: “benção” Eliana posa com filhos em passeio em praia na Bahia: “benção” Bebê Mamãe|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

Eliana e filhos na praia

A apresentadora Eliana encantou ao surgir em um lindo registro junto com seus dois filhos. A famosa é mãe de um menino e uma menina. O primogênito se chama Arthur, de 13 anos, e sua caçula se chama Manuela, de sete anos. O garotinho é fruto de seu antigo relacionamento com o produtor João Marcelo Boscôli. E Manu, carinhosamente chamada pela família é filha de seu atual casamento com o diretor de TV Adriano Rico.

