Eliezer revela se bebê tá nascendo e exibe malas de maternidade
Bebê Mamãe|Do R7
02/11/2024 - 22h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 22h08 )

Eliezer e Viih Tube

O influenciador digital Eliezer posou com a filha e falou sobre o nascimento do filho caçula. Ele e a também influencer Viih Tube são pais de um casal. A primogênita do clã se chama Lua e está com um ano e seis meses. A pequena foi promovida ao posto de irmã mais velha, pouco tempo depois de completar um aninho.

