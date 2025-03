Em Angola, Kelly Key revela o filho de 8 anos na academia A cantora Kelly Key mostra o filho mais novo na academia, em Angola! Bebê Mamãe|Do R7 11/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h46 ) twitter

A cantora Kelly Key mostra o filho mais novo na academia, em Angola

A cantora Kelly Key provou que a palavra motiva, mas que é o exemplo que arrasta. Isto porque seu filho mais novo surgiu com ela na academia, bem interessado em conhecer os aparelhos do local. A famosa mora com o marido e seu caçulinha na África. O casal deixou o Brasil para que ele pudesse tocar alguns negócios familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a rotina da artista e sua família!

