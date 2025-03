Em meio a suposta crise com Neymar, Bruna revela foto e fala Em meio a crise com Neymar, Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar foto e falar. Bebê Mamãe|Do R7 13/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h05 ) twitter

Neymar e Bruna Biancardi estariam passando por crise

A influenciadora Bruna Biancardi revelou uma foto em meio a suposta crise com o jogador Neymar Jr. Bruna está grávida de sua segunda filha com o jogador. Eles já são pais de Mavie, um ano, e agora esperam uma menina que se chamará Mel. Porém, o casal estaria vivendo uma difícil crise após uma ida do jogador a uma festa.

