Emoção em Família: Marcella Fogaça e Joaquim Lopes Celebram as Gêmeas Reprodução Instagram A cantora Marcella Fogaça emocionou ao falar do pai de suas filhas gêmeas, o ator Joaquim Lopes. Eles tiveram... Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2024 - 23h25 (Atualizado em 11/08/2024 - 23h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marcella fala de Joaquim Lopes

A cantora Marcella Fogaça emocionou ao falar do pai de suas filhas gêmeas, o ator Joaquim Lopes. Eles tiveram juntos as gêmeas idênticas, Sophia e Pietra, que estão com três anos de vida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Joaquim Lopes posa com suas gêmeas e Marcella manda recado

• Separados, Letícia Colin e Michel posam em passeio com o filho

• Erick Jacquin surge com seus três filhos: “melhor da vida”