Encontro emocionante: viúva de Leandro compartilha momento especial com o filho Reprodução Instagram A viúva do cantor sertanejo Leandro fez questão que compartilhar o encontro da família no aniversário de seu... Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h51 )



Viúva de Leandro posa com filho do saudoso sertanejo, reconhecido após partida

A viúva do cantor sertanejo Leandro fez questão que compartilhar o encontro da família no aniversário de seu neto mais velho. Andréa Mota foi casada com o artista por cerca de quatro anos, de 1994 até 1998 (ano da partida do famoso). Da união, nasceram dois filhos. A primogênita Lyandra e o mais novo, que recebeu o mesmo nome do pai. Ambos ainda eram bebês na época da partida do pai.

