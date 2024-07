Encontro especial entre filhos de Bruno Gagliasso e Fernanda Rodrigues nos EUA O ator Bruno Gagliasso encantou ao exibir um encontro para lá de especial de seus filhos com a atriz Fernanda Rodrigues. O artista... Bebê Mamãe|Do R7 21/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 18h13 ) ‌



Bruno Gagliasso exibe seus filhos mais velhos com os herdeiros de Fernanda Rodrigues nos Estados Unidos e surpreende

O ator Bruno Gagliasso encantou ao exibir um encontro para lá de especial de seus filhos com a atriz Fernanda Rodrigues. O artista está com a esposa a apresentadora Giovanna Ewbank e os filhos de férias em Miami nos Estados Unidos. Eles viajaram com seus três filhos, a menina Titi, 11 anos, o menino Bless, 10 anos, e o caçula Zyan, quatro anos, para Miami.

