Ensaio encantador de Léo Santana e família emociona fãs Léo Santana e Lorena Improta posam com a sua filha em lindo ensaio. Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2024 - 11h32 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Léo Santana surpreende ao posa com sua filha e Lorena Improta em lindo ensaio

A casa do cantor Léo Santana está me festa! Acontece que a esposa do artista, a dançarina Lorena Improta, celebrou mais um ano de vida com direito ao lindo ensaio em família e um festão para lá de luxuoso. O casal é pai orgulhoso de uma linda menina. A pequena Liz tem dois aninhos de vida é toda vez que aparece nas redes sociais dos papais a garotinha deixa os fãs encantados com tamanha fofura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Léo Santana posa com a filha e Lore em lindo ensaio: “perfeito”

• Murilo Huff exibe namorada e o filho e mãe de Marília toma decisão

• Thiago fala da paternidade da filha de Arthur Aguiar: “eu que crio”