Enzo Celulari encanta ao surgir com o irmão bebê em festa

O influenciador digital Enzo Celulari se divertiu com seu irmão bebê, Luca, e com a irmã Sophia em uma belíssima festa em família. A comemoração em questão foi o “Arraiá dos Raia”, na mansão da atriz Claudia Raia e de seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello. Eles têm uma ampla propriedade na cidade de Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo.

