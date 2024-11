Enzo Celulari surge com colar cervical e revela o que houve Enzo Celulari surge com colar cervical e revela o que houve Bebê Mamãe|Do R7 27/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 27/10/2024 - 21h08 ) twitter

Enzo Celulari com colar cervical

Reprodução Instagram O influenciado e empreendedor Enzo Celulari explicou os motivos que levaram a cuidar de sua saúde recentemente. Dias atrás, ele surgiu ao lado de seu irmão mais novo que preocupou os fãs da família. Enzo é o primeiro filho do então casamento dos atores Edson Celulari e Claudia Raia. Eles foram casados por cerca de 17 anos e anunciaram o fim do casamento em julho de 2010. Além de Enzo, que está com 26 anos, a união gerou também Sophia Raia, de 21 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

