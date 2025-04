Erick Jacquin mostra ensaio de fotos com os gêmeos e os pets Erick Jacquin posa em ensaio de fotos com os filhos e os pets da família. Bebê Mamãe|Do R7 10/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h25 ) twitter

Erick Jacquin posa em ensaio de fotos com os filhos e os pets

O chef Erick Jacquin mostrou um lindo ensaio de fotos em família com quase todo o time completo. O francês ficou bem conhecido aqui no país ao se tornar um dos jurados mais icônicos do Master Chef Brasil. Não demorou muito para assumir o comando de outros programas relacionados a gastronomia. Além dos projetos na televisão, o cozinheiro tem vários restaurantes e se dedica a algumas publicidades.

