Erick Jacquin mostra os gêmeos praticando esportes no parque Erick Jacquin mostrou os filhos gêmeos se divertindo ao ar livre! Bebê Mamãe|Do R7 28/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h06 ) twitter

Os filhos mais novos do chef Erick Jacquin provaram que são bem ativos e aventureiros. O cozinheiro é casado com Rosangela Menezes Jacquin. Eles oficializaram a união em 2015. O enlace ocorreu no Jockey Club, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares que foram reunidos para um festão junto aos noivos.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

