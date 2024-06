Erick Jacquin surpreende ao mostrar novos visuais dos gêmeos

Bebê Mamãe |Do R7

Erick Jacquin surgiu com os filhos gêmeos no salão de beleza

O chef Erick Jacquin e sua esposa mostraram os filhos no salão de beleza e surpreenderam. O famoso é pai de três herdeiros. Seu primogênito já é adulto e nasceu de um antigo relacionamento. Edouard mora na Europa, mais especificamente em Paris. Mesmo vivendo na França o rapaz desembarca com certa frequência no Brasil para visitar o pai e outros familiares.

