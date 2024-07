Esposa de Cristiano Ronaldo elogia Bruna Biancardi em desabafo emocionante Reprodução Instagram A influenciadora Bruna Biancardi posou junto com sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Mavie de nove meses... Bebê Mamãe|Do R7 22/07/2024 - 13h53 (Atualizado em 22/07/2024 - 13h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bruna Biancardi surgiu com a filha e a esposa de Cristiano Ronaldo a elogiou

A influenciadora Bruna Biancardi posou junto com sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Mavie de nove meses, e desabafou. Bruna surgiu sorridente com a menina Mavie em seus braços.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bruna Biancardi desabafa e esposa de Cristiano Ronaldo a apoia

• Mulher de Sorocaba é internada após ter gêmeos: ‘vou sobreviver?’

• Thais Fersoza exibe fotos e revela semelhança com os filhos