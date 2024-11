Esposa de Daniel e as 3 filhas posam em cima de árvore Esposa de Daniel e as 3 filhas posam em cima de árvore Bebê Mamãe|Do R7 07/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h29 ) twitter

A esposa do cantor sertanejo Daniel, a bailarina Aline de Pádua, mostrou suas três filhas de divertindo pela área verde da propriedade do casal. O famoso mora com a esposa e as herdeiras na cidade de Brotas, interior do estado de São Paulo. O artista nasceu na cidade e mantém a vida particular no local.

