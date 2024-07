Alto contraste

Esposa de Daniel encanta ao exibir sua filha

A esposa do cantor sertanejo Daniel, a bailarina Aline da Pádua, se derreteu ao mostrar sua filha mais nova brincando na fazenda. Com o relacionamento que já dura mais de duas décadas com o artista, Lili (como é carinhosamente conhecida) se tornou mãe de três herdeiras. As duas filhas mais velhas do casal têm idades bem próximas. A primogênita Lara tem 14 anos e a segunda herdeira, que se chama Luiza, tem 12 anos. Após uma década do nascimento das filhas, o casal foi “surpreendido” com a chegada de mais uma menina. A caçulinha Olívia tem dois aninhos.

