Esposa de Daniel exibe caçula e revela que a família cresceu Esposa de Daniel posa com a filha mais nova e apresenta novo membro da família! Bebê Mamãe|Do R7 10/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Daniel posa com a filha mais nova e apresenta novo membro da família

A família do cantor Daniel acaba de ganhar um novo membro. Quem apresentou o novo integrante do clã foi a esposa do artista. Ele é casado há longa data com a dançarina Aline de Pádua. O romance entre eles começou nos palcos, quando ela passou a fazer parte do balé oficial da banda do artista.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa linda família e o novo integrante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Débora Nascimento exibe surpresa da filha e revela novo amor

Zezé posa com sua bebê e Camilla Camargo rebate comentário

Lexa dá adeus a filha três dias após o nascimento e desabafa